В Украине ускорили согласование проверок при отравлении пчел пестицидами

Запросы территориальных органов Госпродпотребслужбы об отравлении пчел будут направляться в центральный аппарат службы и одновременно проходить согласование в Минагропроде.

Министерство аграрной политики и продовольствия сократило сроки согласования внеплановых проверок Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей при отравлении пчел пестицидами с нескольких недель до одного дня.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на выступление директора Директората безопасности и качества пищевой продукции Николая Мороза в эфире одного из телеканалов.

"Теперь в случае отравления пчел пестицидами территориальные службы Госпродпотребслужбы направляют в Минагропрод электронные запросы с одновременным информированием центрального аппарата службы. Параллельно с этим официальные документы проходят в министерстве все этапы согласования. Это дает возможность максимально быстро и эффективно проводить процедуру согласования проверки", - цитирует пресс-служба слова Мороза.

Таким образом, отметил чиновник, процедура согласования внеплановых проверок сократится с нескольких недель до одних суток.

Кроме того, Минагропрод намерен проводить информационную работу с фермерами и пасечниками. Речь идет о разъяснении обязательств пасечников регистрировать пасеки, а фермеров - заранее сообщать пасечникам о плановых обработках посевов ядохимикатами. Кроме того, фермеры не должны обрабатывать поля ближе чем за 300 метров к населенным пунктам, а также проводить обработки лишь в утренние и вечерние часы и с учетом погодных условий.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля этого года Минагропрод создал межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере средств защиты растений (СЗР).

В прошлом году Госпродпотребслужба заявляла о намерении ужесточить ответственность за отравление пчел агрохимикатами.