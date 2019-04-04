Украина может начать процесс открытия рынка сельхозземли с 2020 года - глава Минагропрода

Трофимцева отметила, что с технической точки зрения для запуска рынка земли уже почти все готово.

Украина может начать процесс открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения с 2020 года, после избрания нового парламента, сообщила и. о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в интервью УНИАН.

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"С технической точки зрения уже почти все готово. И министерство, и Госгеокадастр, и правительство уже много для этого сделали. Но для отмены моратория нужны и политические шаги, и политические решения. Считаю, что политический процесс запуска рынка земли мы начнем после избрания новой Верховной Рады, то есть с 2020 года", - сказала Трофимцева.

Она отметила, что концепция запуска рынка земли в Украине, которой придерживается правительством, остается неизменной.

"Предлагаем открыть рынок с ограничениями - не более 200 гектаров в одни руки и для граждан Украины. Также рассматриваем возможность введения высокого налога на перепродажу земли, чтобы устранить риски возможных спекуляций. Дискуссионным остается вопрос, смогут ли покупать землю юридические лица", - пояснила Трофимцева.

Среди других вариантов, добавила глава Минагропрода - поэтапное введение рынка земли на основе пилотных проектов, которое также необходимо рассматривать ввиду чувствительности этого вопроса.

"Возможно, действительно есть смысл начинать продажу с земель государственной собственности, или внедрять пилотные проекты в отдельных регионах, чтобы посмотреть, каким образом рынок будет работать, чтобы отладить механизмы для его полноценного запуска", - добавила Трофимцева.

В то же время, она отметила, что внесение законопроекта об обороте земель является несвоевременным шагом, поскольку на сегодняшний день отсутствует политическая воля для его прохождения в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Ранее Минэкономразвития предложило президенту ветировать этот документ.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель», которым продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Ранее Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю в случае отмены моратория смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не превышает 200 га. Рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.

12 декабря 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон "Об обороте земель".

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно. Подробней читайте на сайте УНИАН-Экономика.