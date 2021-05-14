В 1991 году браконьеры жестоко уничтожили популяцию носорогов в Гонаречжоу.

Во второй по величине национальный парк Зимбабве Гонаречжоу завезут носорогов. 30 лет назад браконьеры уничтожили на этой территории последнего представителя указанной семьи непарнокопытных.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеВ Германии хотят лицензировать домашних собак (видео)Власти страны утверждают, что популяция носорогов увеличилась, поэтому некоторых из них переместят в национальный парк. Животных завести на охраняемую территорию могли бы еще в прошлом году, но пандемия коронавируса помешала планам.

Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва назвал это "важным природоохранным достижением".

В 1991 году браконьеры жестоко уничтожили популяцию носорогов в Гонаречжоу. Но только сейчас Зимбабве решила повторно ввести в регион белых и черных носорогов.

Управления парков и дикой природы Зимбабве утверждает, что им удалось увеличить популяцию этих непарнокопытных со 100 особей в 1991 году до тысячи.

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Автор: Яна Ставская