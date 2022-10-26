В Одесскую область прибыла большая стая птиц.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели фламинго.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Он отметил, что фламинго, которого также называют "фениксом", напоминает одновременно орла, косаря или цаплю.

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"И вот такой метафорический феникс с красно-черными крыльями вчера, 25 октября, прилетел с востока Украины, с территорий оккупированной орками в парк "Тузловские лиманы". Сотрудник нашего нацпарка Котляренко Александр увидел их вчера первым, и будучи невероятно потрясенным большой стаей, долго наблюдал за ними, насчитав более 200 таких ярких птиц", - сообщил Русєв.

Национальный природный парк "Тузловские лиманы": что о нем известно

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создано 1 января 2010 года. Площадь - 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, охраняется Рамсарской конвенцией.

Как сообщал УНИАН, в середине августа в национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области с оккупированных территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре прилетели фламинго.

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