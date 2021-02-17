На реке Южный Буг лебедь вмерз в лед, его спасли / фото ГСЧС
Сегодня в Одесской области на реке спасли лебедя, вмерзшего в лед.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, это произошло в городе Саврань, на реке Южный Буг.
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«Сегодня на реке Южный Буг спасатели вместе с сотрудниками управления охоты и рыбалки с помощью металлической лодки освободили вмерзшего в лед лебедя», - сказано в сообщении.
Птицу, которую спасли, разбив лед, доставили на берег.
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