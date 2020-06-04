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В сети показали последствия экокатастрофы в оккупированном Крыму (фото)

11:03, 04 июня 2020
Экология
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Симферопольское водохранилище / twitter.com/krimrt

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Печальными фото на своей странице в Twitter делится блогер RoksolanaToday&Крым. На снимках видно, что на оккупированном полуострове высыхает Симферопольское водохранилище. 

Там, где раньше была вода — уже суша. "Симферопольское водохранилище. Лужица", - подписаны фотографии.

Симферопольское водохранилище / twitter.com/krimrt
Симферопольское водохранилище / twitter.com/krimrt
Симферопольское водохранилище / twitter.com/krimrt

Ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов рассказал, что в крупнейших городах аннексированного Крыма – Севастополе и Симферополе – ощущается острая нехватка питьевой воды.

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