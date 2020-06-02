"Водохранилище стало лужей": в Меджлисе рассказали о ситуации с водой в оккупированном Крыму

Проблему питьевой воды в городах Крыма ухудшил тот факт, что оккупационные власти начали заселять полуостров жителями РФ, отметили в Меджлисе.

В крупнейших городах аннексированного Крыма – Севастополе и Симферополе – ощущается острая нехватка питьевой воды.

"Симферопольское водохранилище превратилось в лужу. Там уже нет воды на две трети", – рассказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает «Обозреватель».

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"Есть большая проблема обеспечения восточных районов полуострова – Феодосия, Судак и тому подобное", – добавил он.

По словам Джелялова, проблему питьевой воды в городах Крыма ухудшил тот факт, что оккупационные власти начали заселять полуостров жителями РФ. "Количество людей, особенно в городах, водоснабжение которых как раз и является проблематичным, выросло, и проблема приобретает определенные контуры", – отметил он.

По его оценкам, в настоящее время ситуацию нельзя назвать катастрофической, и пока речь о почасовой подаче воды не идет. "Однако, наверное, в перспективе можно прогнозировать, что эта проблема будет", – сказал Джелялов.

Он спрогнозировал, что призывы к Украине возобновить водоснабжение Крыма будут раздаваться все чаще – как со стороны российских деятелей, так и со стороны "адептов такого подхода в Украине".

Вместе с тем Джелялов обратил внимание на тот факт, что оккупационная власть "не ограничивает себя в использовании питьевой воды на содержание военнослужащих, на строительство, в том числе дорожное. Таким образом, у Украины нет никаких оснований идти в этом вопросе навстречу оккупанту.

"Мы должны понимать, что водоснабжение – это очень важный фактор в политике деоккупации Крыма", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по оценке аналитиков группы "Информационное сопротивление", за последние годы ситуация с водой в Крыму имеет тенденцию к деградации природных и наливных резервуаров, за счет ресурса которых происходит поставка бытовым и промышленным потребителям.

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