Новый контейнер для опасных отходов имеет несколько отсеков: для ламп и батареек, термометров, мелкой электроники, просроченных медицинских препаратов.

В Киеве начали устанавливать контейнеры нового дизайна для сбора опасных отходов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

«Новый контейнер для опасных отходов имеет несколько отсеков: для ламп и батареек, термометров, мелкой электроники, просроченных медицинских препаратов. Именно таких контейнеров город приобрел пока пять и начал тестировать их на практике», - сообщил мэр.

По его словам, за последние два года в городе была создана разветвленная система раздельного сбора отходов. Благодаря этому на полигоны бытовых отходов попадает все меньше опасных материалов. «Это свидетельствует о том, что киевляне поддерживают идею сортировки, готовы разделять отходы и понимают, насколько это важно», - подчеркнул Кличко.

Так, в городе уже установили более 3,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, в частности, для пластика, стекла и бумаги, а также 356 контейнеров для опасных отходов.

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Автор: Инна Андалицкая