Также предлагается увеличить размер штрафов за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, не отнесенных к лесному фонду.

Верховная Рада Украины устанавливает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в границах населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение порядка удаление зеленых насаждений" (№3805). За него проголосовал 281 народный депутат.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в границах населенных пунктов и за их границами, не отнесенных к лесному фонду, путем увеличения размеров штрафов, а также установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в границах населенных пунктов.

Данным законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины. В частности, его предлагают дополнить статьей 246-1 "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в границах населенных пунктов".

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Новой статьей предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 грн до 17 тыс. грн), или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок за умышленное и/или без получения соответствующих разрешений уничтожение, повреждение деревьев, кустарников, газонов, относящихся к зеленым насаждениям в населенных пунктах, в результате которого нанесен существенный ущерб.

Такие же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. А если такие действия повлекли тяжкие последствия, то предусматривается лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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Автор: Надя Пришляк