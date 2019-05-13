Экологи установили смертельную опасность скульптур из автомобильных покрышек (видео)

Экологи требуют запретить скульптуры из автомобильных шин во дворах.

Ученые Международного агентства по изучению раковых заболеваний пришли к выводу, что старые покрышки вреднее выхлопных газов.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок з 1+1".

Резиновые скульптуры в процессе распада загрязняют воду, воздух и почву. В их составе более 120 вреднейших химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами.

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Но в украинских дворах до сих пор можно встретить подобные установки, которые даже получили собственное название - ЖЭК-арт. Отмечается, что основные признаки ЖЭК-арта - это выбеленный бордюр, выбеленные деревья, клумбы из шин и лебеди.

Такие "скульптуры" не редкость, любой спальный район имеет свои резиновые изделия.

Однако, шины в процессе разложения выделяют вредные вещества. Они отравляют воздух, воду и почву, а также могут вызвать рак. Особенно, когда в жаркий день на покрышку попадают прямые солнечные лучи.

На вредности покрышек от автомобилей давно обратили внимание не только экологи, но и скульпторы. Так южнокорейский скульптор Чжи Ен Хо из старых шин создает сказочных и очень реалистичных животных. А серия скульптур "Мутанты" по замыслу автора демонстрирует то, что с человеком может сделать природа, если продолжить ее уничтожать.

Напомним, 6 мая сообщалось, что киевский школьник придумал, как перерабатывать резину и не вредить окружающей среде. Разработка получила золото Малой академии наук и заработала гран-при международной экологической олимпиады в Найроби.