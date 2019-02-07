Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове пытаются сорвать - СМИ

Будущий мусороперерабатывающий комплекс построят в промышленной зоне Львова, вблизи очистных сооружений.

Строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса должно начаться во Львове уже весной 2019 года. Однако чуть ли не каждый этап реализации проекта сталкивается с сопротивлением центральной власти.

Как сообщает "24 канал", недавно председатель Львовской областной администрации Олег Синютка сделал новую попытку сорвать строительство мусороперерабатывающего комплекса во Львове.

3 февраля он встретился с жителями Вознесения – микрорайона Львова, который расположен в километре от будущего мусороперерабатывающего комплекса и заявил, что технология переработки отходов, которую вводит Львов, является неправильной.

Что известно о строительстве мусороперерабатывающего комплекса во Львове? Будущий мусороперерабатывающий комплекс построят в промышленной зоне Львова, вблизи очистных сооружений. Проект учитывает европейские экологические нормы, ведь его финансирует и контролирует на всех этапах Европейский банк реконструкции и развития.

Во Львове используют технологию, которая работает и в соседней Польше. Она предусматривает отсутствие вредных выбросов и даже плохого запаха – благодаря специальной вентиляции.

До ближайшего жилого дома от места, где планируется строить завод – более километра.

Почему возникла потребность построить этот комплекс? В мае 2016 года на Грибовицкой свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей, которые пытались потушить огонь. После трагедии свалку закрыли. Вследствие трагедии Львов и еще 4 района области не имели места, куда могли вывозить мусор, поэтому городские и областные власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, который предусматривал утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области. Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада.

Заказчики строительства же считают, что заявления губернатора о мусороперерабатывающем комплексе имеют предвыборные мотивы.

Политолог Алексей Минаков рассказал, что приоритетный вопрос для Андрея Садового как кандидата в президенты – это, собственно, вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Соответственно, руками определенных лиц этот процесс пытаются затормозить, для того, чтобы дискредитировать львовского мэра.

"Надо понимать, кто такой председатель Львовской ОГА: это должность невыборная, на нее Синютка был назначен указом Петра Порошенко в 2014 году. Очевидно, чьи указания он выполняет", – убежден Минаков.

Сейчас оценка воздействия будущего завода на окружающую среду – на экспертизе в Минэкологии.

"Я могу уверенно сказать, что никакой опасности от строительства мусороперерабатывающего завода нет. Все запроектировано в соответствии с экологическими и санитарными стандартами. К тому же, современные фильтры и оборудование будут нивелировать деятельность завода", – заверил Любомир Зубач, народный депутат от партии "Самопомич".

Тем временем львовяне сходятся на мнении, что городу такой завод нужен.

Несмотря на сопротивление центральной власти, все экспертизы и тендерные процедуры во Львове планируют завершить в конце апреля 2019 года. Тогда же, вероятно, начнутся строительные работы.