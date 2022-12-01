Авторы исследования впервые смогли установить, какое влияние оказывает высокая концентрация загрязняющих микрочастиц в воздухе на количество случаев смерти плода.

Ученые установили, что ежегодно в мире почти миллион детей появляются на свет мертворожденными из-за высокого загрязнения воздуха, которым дышали их матери.

Это означает, что примерно половина всех родов, в результате которых ребенок рождается мертвым, могут быть связаны с загрязнением воздуха, сообщает Би-би-си.

Авторы нового исследования впервые смогли установить, какое именно влияние оказывает высокая концентрация микрочастиц в воздухе на число случаев смерти плода.

Видео дня

Ученые исследовали данные о 45 тыс. родов в период с 1998 по 2016 год в 54 странах с низким и средним доходом. Установленную ими зависимость они распространили на 137 стран Азии, Африки и Латинской Америки, на которые приходится 98% всех мертворождений в мире.

В исследовании изучается только связь между содержанием в воздухе PM 2,5 (крошечных частиц, способных проникать в кровь человека) и смертностью плода.

Авторы не пытались показать, как именно микрочастицы PM2,5, которые чаще всего оказываются в воздухе из-за сжигания ископаемого топлива, влияют на организм матери и ребенка в ее утробе.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, среднегодовой уровень концентрации частиц PM 2,5 не должен превышать 5 мкг на кубический метр, а среднедневной - 15 мкг. Все матери, чья беременность рассматривалась в ходе нынешнего исследования, были жительницами регионов, где уровень PM 2,5 превышает рекомендованный ВОЗ.

"Снижение уровня PM 2,5 до рекомендуемого ВОЗ может предотвратить существенное количество случаев мертворождения", - считает Тaо Юэ, ученый из Пекинского университета, возглавлявший исследование.

По словам Тaо Юэ, во многих странах мертворождение пытаются предотвращать за счет медицины, но факторы риска, связанные с окружающей средой, часто не принимаются во внимание.

Как грязный воздух влияет на жизнь

Во данным ВОЗ, в мире ежегодно умирают 1,7 млн детей из-за загрязнения окружающей среды. По ее оценкам, в одном случае из четырех причиной смерти ребенка в возрасте от одного месяца до пяти лет является нездоровая окружающая среда. Основными ее проявлениями эксперты называют загрязнение воздуха, пассивное курение, отсутствие чистой воды и санитарных мер, неправильную гигиену.

Кроме того, в ВОЗ связали грязный воздух с тяжелым течением коронавируса. Так, плохое качество воздуха усиливает риск тяжелого течения COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: