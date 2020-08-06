В Минэкологии назвали количество свалок в Украине, пояснив, как будут решать "мусорную" проблему

В Украине могут активизировать процессы по переработке мусора.

В Украине насчитываются десятки тысяч мусорных свалок, в том числе незаконных.

Об этом рассказал министр экологии Роман Абрамовский в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас власти хотят привлечь инвесторов для переработки мусора в стране.

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"В Украине 94% отходов попадает на 6 тысяч санкционированных и 33 тысячи незаконных свалок. Пришло время решить эту проблему, и мы выбрали европейский путь создания инфраструктуры и управления отходами, который в Европе уже опробован принес неплохие результаты. Мы надеемся, что такие же результаты получим и в Украине через определенное время после введения европейских директив в виде нашего законопроекта 2207-1 Д, который был проголосован в первом чтении", - отметил министр, выразив надежду, что осенью документ будет проголосован окончательно.

По его словам, закон призван создать конкуренцию в отрасли переработки отходов, уменьшить их попадание на полигоны.

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"Для этого вводится иерархия обращения с отходами, где первым фактором является предотвращение их появления, и только в последнюю очередь — захоронение их в землю. То есть на пути отходов от появления до захоронения будет еще повторное использование, ресайклинг, подготовка к восстановлению, восстановление и только потом захоронение отходов", - сказал он.

Одной из главных задач министр назвал повышение сознательности граждан по обращению с отходами.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине среди кучи мусора обнаружили использованные пробирки для тестирования на коронавирус.

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