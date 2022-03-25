Животному было 12 лет, он не пережил сердечный приступ.

В зоопарке Миннесоты (США) умер амурский тигр по кличке Путин.

Об этом сообщает "Голос Америки" и зоопарк Миннесоты. Правда, сайт последнего после такой новости "лег".

Отмечается, что 12-летний тигр Путин умер от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры. Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.

Напомним, в чешском зоопарке родился детеныш восточного черного носорога, его назвали Киев в честь сопротивления украинцев российской армии.

А в зоопарке столицы родился лемур. Его назвали Байрактаром в честь турецких беспилотников, помогающих Вооруженным силам Украины сдерживать наступление армии России.

В экопарке "XII Месяцев" в Киевской области в условиях войны с Российской Федерацией произошло пополнение - там родился маленький зебренок. Его назвали Маленький Зе.

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