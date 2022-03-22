Зебренок родился неделю назад.

В экопарке "XII Месяцев", что находится под Киевом, в условиях войны с Россией произошло пополнение - там родился маленький зебренок.

Об этом сообщает его собственник Михаил Пинчук в Facebook.

По его словам, зебренок родился неделю назад и на удивление выжил: у его мамы есть молоко и она его кормит.

"Как-то сквозь весь этот дым пробиваются лучики – и заставляют улыбнуться. Я не успел поучаствовать в выборе имени или предложить назвать зебрёнка Вам, друзья. Наши герои в Парке представили его мне сразу под именем Маленький Зе", - написасал он.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Николаева впервые с начала широкомасштабной войны России против Украины появилось пополнение. В паре дальневосточных леопардов, которые содержатся в зверинце примерно десять лет, родился малыш.

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