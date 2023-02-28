Трехмесячные малыши субантарктических пингвинов уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан.

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" продолжают делиться с подписчиками рассказами о том, как растет новое поколение субантарктических пингвинов, которые родились в начале декабря 2022 года.

"Как и обещали, показываем вам наших пингвинчиков в яслях. Это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан. Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми наблюдают несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь – кормят малышей, причем только своих: их они отличают безошибочно", – рассказали ученые на своей странице в Facebook.

Полярники говорят, что в это время уже можно наблюдать интересные картины, когда довольно большие птицы, размером почти с родителей, бегают за ними и просят есть, а взрослые убегают от них, мол, "не буду же я тебя до пенсии кормить".

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Плавать в море и самостоятельно добывать криль малыш учится после того, как перелиняет, то есть сменит пух на перья. Этот процесс происходит как раз, когда они находятся в яслях, отмечают ученые, и напоминают, что субантарктические пингвины являются самым распространенным видом возле станции "Вернадский" – сейчас их на острове уже около 4,3 тысяч.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Недавно украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали, что за последние 11 лет количество гнезд субантарктических пингвинов на их острове выросло более чем в 6 раз. Главной причиной этого ученые считают позднее оттаивание вод вокруг острова Галиндез, где расположена станция. До 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле "Академика Вернадского".

В этом зимнем сезоне первый пингвин возле "Вернадского" родился в начале декабря 2022 года. И очень быстро малышня заполонила остров.

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