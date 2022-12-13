Обычно этот процесс длится несколько часов.

Украинские полярники опубликовали уникальное видео, на котором запечатлен момент появления на свет детеныша субантарктического пингвина.

Ролик сняли биологи Марта Дзиндра и Сергей Гоголь, сообщается на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

"Сняли для вас невероятное видео! На нем можно увидеть, как вылупляется из яйца детеныш субантарктического пингвина, гнездящийся возле нашей станции "Академик Вернадский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам процесс "рождения" длится несколько часов, поэтому исследователям пришлось снимать его по очереди. Затем его смонтировали в более короткое видео.

Новости со станции "Академик Вернадский"

Ранее полярники рассказали, что неподалеку украинской станции начался настоящий пингви-бум: малыши пингвинов начали вылупляться из яиц в разных частях острова.

Также они опубликовали фотографии первого детеныша, родившегося в этом сезоне.

Месяц назад возле украинской станции был установлен новый снежный рекорд – уровень снега достиг отметки 345 сантиметров.

А в сентябре полярники показали первых в этом сезоне детенышей тюленей. Путем открытого голосования им выбрали имена - малышей назвали Мирко и Мрия.

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