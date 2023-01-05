Субантарктические пингвиненки родились возле украинской антарктической станции в начале декабря 2022 года.

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали, как сейчас выглядят малыши субантарктических пингвинов, которые родились в начале декабря 2022 года.

"Друзья, помните первых субантарктических пингвинят этого сезона, родившихся на нашем острове в начале декабря? Они были такие маленькие, неуклюжие и серые. А теперь взгляните, какие они уже пузанчики! Сейчас им почти месяц. Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых", – рассказали ученые на своей странице в Facebook.

По их словам, сейчас птенцы еще остаются в гнезде. Кормят их по очереди родители наловленным в океане крилем.

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"Чтобы поесть, пингвинята залезают клювиком папе или маме в рот, а тот "поставляет" из пищевода порции "вкуснятины". Со стороны это иногда может выглядеть так, будто взрослый пингвин пытается проглотить маленького", – шутят украинские полярники.

Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский"

Единственная украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Станция работает постоянно, а ее главное назначение – проведение научных исследований в Антарктиде. Среди прочего она является метеорологической и географической обсерваторией.

Станция была основана британцами в 1947 году и тогда называлась "Фарадей". В феврале 1996 года она была передана Украине за символическую плату в один фунт стерлингов и переименована в честь украинского ученого, академика Владимира Вернадского.

Сейчас на станции работает уже 27-я украинская антарктическая экспедиция, которая сумела добраться до станции в середине апреля 2022 года несмотря на начало войны в Украине, чтобы сменить там своих предшественников.

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