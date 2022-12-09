Как сообщается совсем скоро возле "Вернадского" будут сотни маленьких пингвинят.

В Антарктике возле украинской полярной станции "Вернадского" начался настоящий пингви-бум: малыши пингвинов стали вылупляться из яиц в разных частях острова. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые показали первого пингвиненка, родившегося у "Вернадского" в этом сезоне.

"На нашем острове родился первый пингвиненок в этом сезоне. Он невероятно милый, серенький и совсем крошечный, но уже тоненько пищит", - сообщили ученые.

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Как сообщается совсем скоро возле "Вернадского" будут сотни маленьких пингвинят, сейчас их уже до десятка. Первый месяц малыши будут оставаться в гнездах, их по очереди будут греть, защищать и кормить родители.

Со временем детеныши начнут объединяться в "ясли", чтобы уже и мама, и папа могли одновременно ходить за крилем в океан. Также где-то за месяц будет происходить процесс линьки: серый пушок птенцов заменится на привычные черно-белые перья.

Жизнь на станции "Академик Вернадский"

"Академик Вернадский" - единственная украинская антарктическая станция. В этом году там выпал рекордный уровень снега. В ноябре уровень снега достигал отметки 345 см, что почти на полметра больше, чем прошлогодний максимум. Некоторые сугробы у "Вернадского" достигали 6 метров, а на острове Галиндез - до 10 метров.

15 сентября украинские ученые сообщили, что до станции "Академик Вернадский" начали массово возвращаться субантарктические пингвины.

В октябре украинские полярники показали тюленят Мирко и мрию.

В начале декабря сообщалось, что пингвины снесли первые яйца у станции "Вернадский".

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