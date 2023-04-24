Фламинго никогда не живут в одиночестве, предпочитая большие стаи своих собратьев.

В поселок Сергеевка Белгород-Днестровского района прилетели розовые фламинго. Редких птиц заметили на территории Будацкого лимана, который отделяет населенный пункт от Черного моря.

Как сообщает "Бессарабия INFORM", розовые фламинго являются частыми гостями нацпарка "Тузловские лиманы". Нередко они останавливаются в Бессарабии на отдых.

"Сегодня 24.04.23, снова, через несколько месяцев прилетели фламинго. Природоохранник нашего нацпарка, Котляренко Александр, сегодня их первым увидел и будучи невероятно пораженным ими, долго наблюдал за ними, насчитав более 35 таких ярких птиц. И полетели они от нашего нацпарка вдоль побережья в направление дельты Дуная. Почему они такие ярко-розовые оказывается, такое "напыление" на птичке образуется благодаря каротину, который попадает к ним в организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира, в которых много каротина. Что интересно, у фламинго в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя", - написал эколог Иван Русев.

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Он отметил, что фламинго – стаевые птицы.

"Они никогда не живут одни, предпочитая большие стаи своих собратьев. И, между прочим, так намного проще и безопаснее. Ведь в мире природы они не одни и кто-нибудь обязательно захочет полакомиться их мясом. В семейном укладе жизни фламинго царит равноправие. Здесь и папа, и мама участвуют в процессе вынашивания, а затем и воспитании малышей", - добавил эколог.

Фламинго в Одесской области - детали

Осенью прошлого года в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели фламинго. Иван Русев отметил, что фламинго, которого также называют "Фениксом", напоминает одновременно орла, косаря или цаплю.

Ранее в середине августа в национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области с оккупированных территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре прилетели фламинго.