Сейчас некоторые стаи розовых фламинго, которые путешествуют, появились на другой территории.

Розовые фламинго, которых также называют фениксами, покинули Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) - их гнезда во время "шумовых атак", которые происходят из-за обстрелов РФ, разрушили соседи редких птиц - агрессивные чайки.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он напомнил, к какому ажиотажу привело в прошлом году первое гнездование фламинго и рождение двух сотен птенцов.

"Весной 2024 года более 1000 фламинго снова появились в нацпарке. В мае они начали строить гнезда, но первая сформированная ими колония была разрушена мощным ураганом, которой фактически смыл гнезда с островков лимана Карачаус", - сообщил ученый.

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Впоследствии, по его словам, фламинго сформировали в этом же заповеднике колонию на островах лимана Хаджидер. Однако с первых дней гнездования фениксы испытывали беспокойство от разного рода взрывов и мощного непрерывного шума наблюдателей БПЛА. Ученый добавляет, что ночью шумы дронов, которые российские оккупанты запускают по региону, очень пугали птиц. Поэтому они оставляли свои гнезда на некоторое время - "отходили" на определенное расстояние от своей колонии. Именно во время "шумовой атаки" другие птицы - агрессивные желтоногие чайки нападали на беззащитные гнезда фениксов.

"Мартыны, которые гнездились неподалеку, делали войны, делали свое черное дело - разрушали кладки фламинго - уничтожали гнезда фламинго", - пояснил ученый.

Он также уточнил, что проводить любые мероприятия по предупреждению негативного влияния чаек на колонию фламинго запрещено из-за того, что речь идет о специфике зоны - это заповедник.

"И вот на днях, чайки полностью разрушили колонию фламинго и сейчас некоторые стаи фениксов оставили наши лиманы и появились в Куяльницком национальном природном парке (Одесская обл. - УНИАН) и путешествуют прибрежными лиманами... Обидно, что война является убийцей всего живого...", - констатирует Русев.

Он надеется, что розовые фламинго все-таки вернутся когда-то на "Тузловские лиманы".

Птицы в Украине

Как сообщал УНИАН, в 2017 году фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились в Одесской области в 2021-м. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере ТУЗ погибло немалое количество птенцов и взрослых птиц, ученые прогнозировали, что фениксы скоро обязательно загнездятся на Тузловских лиманах, и это таки произошло во время войны - весной 2023 года.

Тогда ученые сообщали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области произошло уникальное событие: впервые загнездились фламинго, выведя потомство из 192 птенцов (18 из которых экологам удалось окольцевать).

В 2024 году птицы столкнулись с проблемой - в середине мая администрация заповедника сообщала, что фениксы путешествуют по лиманам в поисках безопасного места для гнездования. Впоследствии они начали гнездиться, всего на заповедных водоемах было примерно 1500 птиц.

Недавно стало известно, что фламинго из-за обстрелов российской армии покидают "Тузловские лиманы" и летят ближе к Одессе.

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