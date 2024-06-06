На заповедных лиманах насчитали около 1500 розовых птиц.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) начали гнездиться розовые фламинго, которых также называют фениксами.

Как сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев, во время обследования побережья лиманов и Черного моря ученые обнаружили много фламинго. В целом, по словам биолога, в водоемах держатся около 1500 птиц. Более того, некоторые из них уже начали гнездиться.

Он отметил, что недавно, в начале марта и в мае российские захватчики писали с оккупированных территории Азовского побережья и Крыма, что якобы фламинго у них "планируют" гнездиться.

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"Они даже писали бред для своих лохов, что якобы "фламинго признали Крым российским". Но, несмотря на прекрасные природные условия, розовые фламинго в очередной раз проигнорировали оккупированные рашистами украинские территории и решили что в 2024 году, снова, как и в прошлом году, поселятся на гнездовании в Тузловских лиманах", - подчеркнул ученый.

Он добавил, что служба госохраны нацпарка заботится о безопасности птиц, а ученые наблюдают за влиянием войны на окружающую среду.

Розовые фламинго в Одесской области

Напомним, в 2017 году фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов - пока судьба их неизвестна. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились в Одесской области в 2021-м. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере ТУЗ погибло немалое количество птенцов и взрослых птиц, ученые прогнозировали, что фениксы скоро обязательно загнездятся на Тузловских лиманах, и это таки произошло во время войны - весной 2023 года.

Тогда ученые сообщали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области произошло уникальное событие: впервые загнездились фламинго, выведя потомство из 192 птенцов (18 из которых экологам удалось окольцевать).

Но в 2024 году птицы сначала столкнулись с проблемой. В частности, в середине мая администрация заповедника сообщала, что розовые фламинго путешествуют по лиманам в поисках безопасного места для гнездования. В прошлом году птицы сначала выбрали неудачное место - очень близко к населенному пункту, к людям, к постоянному фактору беспокойства. Только покинув свои гнезда и найдя безопасное место они загнездились снова и вывели потомство, но в мае то место гнездования было покрыто водой, поэтому фламинго находились в поисках.

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