Город Вилково Одесской области, который еще пафосно называют "Украинской Венецией", затапливает нечистотами.
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Как говорится в сюжете ТСН, помповые станции города отсключили от электроэнергии за долг в размере 7 тысяч гривень, что привело к остановке работы вакуумной канализации.
В результате почти 3 десятков объектов, в том числе школы и больницы, не могут полноценно пользоваться канализацией. Подземные емкости уже переполнились и стоки потекли в Дунай.
Отмечается, что вакуумную канализацию в Вилково построили три года назад за 4,5 миллиона евро от партнеров из ЕС, чтобы как раз и предотвратить утечку отходов в Дунай. Потому если европейские партнеры узнают об остановке системы, деньги придется возвращать.
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