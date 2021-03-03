Вакуумную канализацию в Вилково построили три года назад за 4,5 миллиона евро от партнеров из ЕС, чтобы предотвратить утечку отходов в Дунай.

Город Вилково Одесской области, который еще пафосно называют "Украинской Венецией", затапливает нечистотами.

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Как говорится в сюжете ТСН, помповые станции города отсключили от электроэнергии за долг в размере 7 тысяч гривень, что привело к остановке работы вакуумной канализации.

В результате почти 3 десятков объектов, в том числе школы и больницы, не могут полноценно пользоваться канализацией. Подземные емкости уже переполнились и стоки потекли в Дунай.

Отмечается, что вакуумную канализацию в Вилково построили три года назад за 4,5 миллиона евро от партнеров из ЕС, чтобы как раз и предотвратить утечку отходов в Дунай. Потому если европейские партнеры узнают об остановке системы, деньги придется возвращать.

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Автор: Марина Григоренко