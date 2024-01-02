Боеголовка оккупантов упала в 300 метрах от ее вольера.

На Киевщине из-за ракетного удара России получила необычную травму львица Юна: свою боеголовку враг приземлил в 300 метрах от вольера животного.

Из-за взрыва Юна получила тяжелую контузию и полностью потеряла координацию, заявляет Центр спасения диких животных в Facebook.

"Мы изучили записи камер видеонаблюдения - это не была обычная травма, поскольку Юна не успела удариться. Она уже получает необходимый курс лечения, и мы возлагаем нашу надежду на ее выздоровление", - пишет Центр.

Свое сообщение зоозащитники дополнили роликом с напуганной львицей: в кадре Юна лежит в углу вольера, тяжело дышит и рычит.

Всех неравнодушных призвали поддержать Юну добрым словом или донатом.

Осенью из-за ракетного удара РФ пострадала киевская тигрица

Тяжелая травма Юны - не единственный пример, как Россия своими ракетными ударами травмирует животных. Осенью подобная ситуация случилась с тигрицей "Тигруля", еще одной подопечной Центра спасения диких животных. Она также перепугалась ракетной атаки РФ, ударившись о решетку вольера. Тогда зоозащитники сообщали, что "Тигруля" не может встать на лапы. Либо у животного травмированы задние конечности, либо поврежден позвоночник, говорили в Центре.

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