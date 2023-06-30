Животные погибли из-за бомбардировки моря в зоне Кинбурнской косы и из-за детонации дрейфующих мин.

В течение последнего месяца на побережье северо-западной части Черного моря нашли с десяток погибших дельфинов.

Об этом сообщает доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он предполагает, что млекопитающие погибли из-за мощной бомбардировки моря российскими военными в зоне Кинбурнской косы, где обитают дельфины. Оттуда тела животных заносит к побережью и выбрасывает на пляжи Румелийским течением, которое начинается от Днепровско-Бугского лимана.

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По словам Русева, кроме того, в море много мин, которые детонируют и также могут убивать, или приводить к контузии животных.

"Следует упомянуть, что за это время часто были случаи ракетных пусков от носителей "Калибров" в Черном море, которые создают мощные убивающие шумы для дельфинов", - подчеркивает он.

В то же время специалист отмечает, что общее количество погибших животных сейчас меньше, чем это было в прошлом году, когда значительное влияние было от сонаров подводных и надводных кораблей РФ.

Он подчеркивает, что для сохранения дельфинов необходимо создание специального реабилитационного центра. Как утверждает Русев, предложение специалистов парка было поддержано Минприроды Украины, но дальнейший процесс создания морского резервата заблокирован на уровне Одесской ОВА.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области с 24 февраля 2022 года было обнаружено большое количество дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов (сонаров) кораблями РФ. Эти устройства создают мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных. По инициативе Одесской областной прокуратуры проведены осмотры и вскрытия дельфинов, найденных мертвыми на побережье. Отобранные образцы направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия), и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

По данным ученых, в целом в Черном море из-за военного вторжения РФ погибло около 50 тыс. животных.

Весной 2023 года сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев сообщил, что в течение апреля было зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя, а также неподалеку российских городов Новороссийск, Сочи, Геленджик, Анапа.

По данным Русева, среди этих животных есть контуженные, с симптомами поражения военными сонарами. При этом, среди погибших много именно дельфинов вида "афалина". По мнению ученого, это является подтверждением того факта, что активность вражеских субмарин и надводных кораблей в Черном море, возле Крыма и Новороссийска, - является главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных.

В то же время, в апреле в акватории юго-западной части Черного моря уже часто встречались игривые дельфины.

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