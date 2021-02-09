Мужчину эвакуировали на вертолете / скриншот с видео
В горах вблизи города Хейнс на Аляске на лыжника напал медведь.
Читайте такжеВ Австралии огромный крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул (видео)Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что инцидент произошел 6 февраля. Мужчина катался на лыжах на неподготовленной для этого трассе.
В результате нападения лыжник получил травмы головы и рук, но при этом был в сознании и мог говорить.
Двое других спортсменов стали очевидцами произошедшего. Они оказали пострадавшему первую помощь и вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на вертолете и доставили его в больницу.
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