Нашествие грызунов называется чумой.

В Австралии мыши заполонили штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Грызуны, поедающие себе подобных, сеют хаос на фермах, в жилых домах, школах и больницах. Города задыхаются от резкого запаха продуктов их жизнедеятельности.

Об этом пишет Bloomberg.

Мыши забираются в грузовики с продуктами и автостопом колесят по востоку страны. Местные опасаются, что совсем скоро они доберутся и до Сиднея – крупнейшего города Австралии.

Самки производят новый помет каждые три недели. Сообщается, что по дороге голодные грызуны пожирают останки себе подобных.

«Пытаться подсчитать количество мышей в восточной Австралии сейчас – все равно, что пытаться сосчитать звезды в небе», – заявил эксперт CSIRO Стив Генри.

Мыши уничтожают посевы и поедают или загрязняют своим пометом собранный фермерами урожай. Также грызуны портят дома и технику.

Нашествие мышей в Австралии: что еще известно

Как пишет CNN, нашествие мышей называется чумой. Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) считает ею присутствие 800-1000 грызунов на одном гектаре.

Читайте такжеНа грани экологической катастрофы: вода на Донбассе становится опасной - геологиПричина чумы – прошлогодние дожди. В 2020-м в регионе выпала двухгодичная норма осадков. Ливни не только оказались полезными для посевов, они создали идеальные условия для мышей.

Из-за масштабов катастрофы Новый Южный Уэльс выделил 5000 литров бромадиолона – мощной отравы для грызунов. Ее хотят распределить по 20 наиболее пострадавшим районам. Власти готовятся к получению разрешения.

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Автор: Катерина Шварц