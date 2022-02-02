Ученые отметили, что пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра.

Украинские полярники продолжают изучать пингвинов и других животных возле станции "Академик Вернадский". В этот раз ученые показали, как пингвины выпрыгивают из воды на сушу.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

По словам исследователей, пингвины в воде могут разгоняться до 36 километров в час.

"Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра! Быстро плавать пингвины помогают крылья: особое строение плеч и грудины позволяет двигать ими, как винтами. Также их стремительности способствует обтекаемая форма тела и плотное оперение", - говорится в сообщении.

При этом ученые заметили, что во время разгона пингвины оставляют вокруг себя в воде много пузырьков воздуха. При это птицы его не выдыхали, а он уходил от перьев.

"Предположительно, перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде прижимают перья, выпуская пузыри на поверхность. Они действуют как масло, уменьшая трение и ускоряя движение", - подытожили в центре.

Как ранее сообщал УНИАН, биологи прикрепили камеру к субантарктическому пингвину (Генту) и получили кадры с его охоты. Видео было снято в проливе Бигля возле аргентинского острова Мартильо на архипелаге Огненная Земля, где гнездится небольшая колония этих птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: