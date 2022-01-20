Также они рассказали, сколько пингвинов сейчас живет возле украинской станции "Академик Вернадский".

Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле украинской станции "Академик Вернадский". Кроме этого ученые рассказали, сколько же сейчас живет таких птиц возле станции.

Видео и фото с пингвинами появилось на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Сегодня, 20 января, во всем мире отмечается День осведомленности о пингвинах. В честь этой даты украинские полярники сняли на видео детенышей птиц и рассказали больше интересной информации о них.

"Рассказываем вам, сколько же этих животных уже живет на нашем острове Галиндез. На днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисоседей!",- сообщили ученые.

Они отметили, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. Дело в том, что акватория была забита льдом, из-за чего птицы имели ограниченный доступ к пище. Кроме этого, снег засыпал гнезда, а на пингвинов нападали хищники.

Поэтому сейчас ученые видят, что в этом сезоне малышей значительно меньше, чем в предыдущие годы. Однако "демографические итоги" по этому сезону еще могут измениться.

"Но несмотря на все птенцы растут и активно изучают окружающий мир Совсем скоро они начнут собираться в ясли и готовиться к взрослой жизни. Напоминаем, что основной вид на нашем острове – это субантарктические пингвины. Их также называют "ослики" за характерный крик, который звучит почти круглосуточно, или же дженту от английского названия "gentoo", - добавили полярники.

Читайте такжеУкраинские ученые временами "охотились" на китов в океане: уникальные фотоРанее УНИАН уже сообщал, что в начале января возле украинской станции Вернадского у пингвинов вылупились первые птенцы.

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