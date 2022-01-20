Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле украинской станции "Академик Вернадский". Кроме этого ученые рассказали, сколько же сейчас живет таких птиц возле станции.
Видео и фото с пингвинами появилось на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Сегодня, 20 января, во всем мире отмечается День осведомленности о пингвинах. В честь этой даты украинские полярники сняли на видео детенышей птиц и рассказали больше интересной информации о них.
"Рассказываем вам, сколько же этих животных уже живет на нашем острове Галиндез. На днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисоседей!",- сообщили ученые.
Они отметили, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. Дело в том, что акватория была забита льдом, из-за чего птицы имели ограниченный доступ к пище. Кроме этого, снег засыпал гнезда, а на пингвинов нападали хищники.
Поэтому сейчас ученые видят, что в этом сезоне малышей значительно меньше, чем в предыдущие годы. Однако "демографические итоги" по этому сезону еще могут измениться.
"Но несмотря на все птенцы растут и активно изучают окружающий мир Совсем скоро они начнут собираться в ясли и готовиться к взрослой жизни. Напоминаем, что основной вид на нашем острове – это субантарктические пингвины. Их также называют "ослики" за характерный крик, который звучит почти круглосуточно, или же дженту от английского названия "gentoo", - добавили полярники.
Читайте такжеУкраинские ученые временами "охотились" на китов в океане: уникальные фотоРанее УНИАН уже сообщал, что в начале января возле украинской станции Вернадского у пингвинов вылупились первые птенцы.
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