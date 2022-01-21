Субантарктические пингвины не упустят возможности поживиться, если встретят косяк рыб на своем пути.

Биологи прикрепили камеру к субантарктическому пингвину (Генту) и получили кадры с его охоты.

Видео было снято в проливе Бигля возле аргентинского острова Мартильо на архипелаге Огненная Земля, пишет природоохранная организация Wildlife Conservation Society. На острове Мартильо гнездится небольшая колония этих птиц, один из самцов которой и стал для биологов "оператором".

На кадрах видно, как пингвин неоднократно проплывает сквозь косяки сардин с впечатляющей скоростью и ловкостью, выхватывая отдельных рыбин и съедая их. Вдали видно, как охотятся другие пингвины, также как за своей добычей ныряют бакланы и альбатросы.

Ученые отмечают, что обычно пингвины Генту ищут корм у морского дна. Но видео показало, что они не упустят возможности поживиться, если встретят косяк рыб на своем пути.

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Камеру установили на пингвина Генту в рамках исследования, в котором ученые сравнивали экологию питания этого вид пингвинов из Аргентины и желтоглазых пингвинов из Новой Зеландии.

Отмечается, что камеру с пингвина ученые безопасно сняли после его возвращения с охоты, и он продолжил выполнять свои родительские обязанности, заботясь о потомстве.

Как сообщал УНИАН, в декабре первые птенцы появились у пингвинов возле украинской станции "Академик Вернадский". Первый месяц своей жизни малыши проведут в гнезде.

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