На данный момент жильцы обратились в полицию и пытаются выяснить судьбу коттеджа для бездомных животных.

Из столичного жилого комплекса по улице Стеценко, 75а, пропал домик, смастеренный жильцами для бездомных животных. Читайте такжеВо Львове появился первый в городе "Котодом" (фото, видео)

Об этом сообщил один из жильцов Михаил Апполонов в Facebook.

Утепленный домик для бездомных котов комплекса смастерили осенью 2020 года на заказ. Тогда же активисты новостроя начали активно заниматься животными: учредили фонд для медицинской помощи и стерилизации. И построили бездомышам туалет.

"В ночь на 3 февраля 2021 года неизвестный белый микроавтобус вывез домик из комплекса в неизвестном направлении. А это прямое нарушение постановления КМДА о включении кошек в экосистему Киева! И это с закрытой территории ЖК! Под круглосуточным видеонаблюдением и охраной на всех выездах! Охрана отказывает в доступе к камерам, управляющая компания от застройщика тоже не дает комментариев и вразумительных ответов. Полиция без записей с камер разводит руками, ждут пока не выпишут ордер", - говорится в сообщении.

Жильцы дома написали коллективное обращение в управляющую компанию от застройщика, продолжают работать с полицией, но сколько это займет времени - неизвестно.

Отмечается, что за 4 месяца активисты успели стерилизовать нескольких кошек и пристроить их в новые дома, помогли и найти дом нескольким собакам. На данный момент жильцы обратились в полицию и пытаются выяснить судьбу коттеджа для бездомных животных.

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Автор: УНИАН