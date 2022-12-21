Климатические активисты срезали два метра главного рождественского дерева в немецкой столице.

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили верхушку рождественской елки, установленной перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Как пишет Sky News, протестная группа заявила, что двое ее членов использовали гидравлический подъемник и ручную пилу, чтобы срезать два метра с верхушки 15-метрового дерева и повесить баннер с надписью "Это только верхушка елки".

В заявлении группы отмечается, что таким образом активисты хотели бы подчеркнуть, что Германия пока видит только вершину климатической катастрофы, происходящей во всем мире.

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Также активисты из группы Last Generation призвали правительство Германии сделать больше для борьбы с глобальным потеплением.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, критикуя подобные протесты, призвал активистов проявить "немножко творчества".

Судя по фото, опубликованным на Facebook-странице группы Letzte Generation, нарушителей задержала полиция.

Протесты климатических активистов в мире

В последнее время в мире активизировались климатические активисты, который выражают свой протест посредством вандлизма и вредительства. Таким образом они стремятся привлечь вниманиме общественности и властей к необходимости делать больше для защиты окрущающий среды и противодействия глобальному потеплению. Самыми активными группами среди них являются британская Just Stop Oil и немецкая Letzte Generation.

В частности, одной из популярных форм протеста в 2022 году стала порча произведений искусства в музеях разных городов мира. Так, в октябре 2022 года экоактивисты из Just Stop Oil облили томатным супом одну из самых известных картин Винсента Ван Гога – "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

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