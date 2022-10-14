Это не первое произведение искусства, подвергшееся нападению группы.

В пятницу, 14 октября, активисты инициативы Just Stop Oil облили томатным супом одну из самых известных картин Винсента Ван Гога – "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Соответствующее видео они разместили в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как активисты в футболках Just Stop Oil бросают суп в картину и выкрикивают:

Видео дня

"Что дороже, искусство или жизнь? Это стоит больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно для миллионов холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа".

После активисты намазали руки клеем и приклеились к стене, на которой висит картин.

Как отмечает The Guardian, картина, вероятно, не получила серьезных повреждений, поскольку покрыта стеклом. Активисты уверяют, что учитывали это, когда планировали акцию.

Примечательно, что это не первое произведение искусства, подвергшееся нападению. Ранее активисты покрыли напечатанной иллюстрацией картину Джона Констебла "Телега для сена". После картина была изъята для экспертизы реставраторами. Также активисты "приклеивались" к копии "Тайной вечери" Леонардо да Винчи, во время этой акции они также разрисовали стену под картиной аэрозольной краской.

Акции Just Stop Oil

Активисты группы выступают с требованием к правительству Великобритании о немедленном прекращении выдачи новых лицензий на разработку и добычу нефти и газа.

Группа была создана в феврале текущего года и уже отметилась такими акциями, как срыв 75-ой церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA) и попытка срыва футбольного матча на стадионе в Лондоне.

Также они блокировали 10 важнейших нефтяных объектов Англии и заправочные станции в центре Лондона. Акции сопровождались актами вандализма.

В течение последних двух недель группа устраивала сидячие акции протеста на дорогах вокруг центра Лондона.

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