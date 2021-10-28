Этот ролик – часть новой кампании организации под названием "Не соглашайтесь на вымирание".

Организация Объединенных Наций (ООН) креативно предупредила человечество об опасности изменения климата, разместив в сети ролик с обращением динозавра по имени Фрэнки к мировым лидерам.

Видео опубликовано на YouTube-канале ООН.

Данный ролик – часть новой кампании ООН под названием "Не соглашайтесь на вымирание", которая посвящена изменению климата.

"Вымирание – это плохо. У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?" – заявляет Фрэнки на видео.

В самом начале ролика тиранозавр врывается в зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с трибуны говорит проблеме глобального потепления:

"Вы направляетесь к климатической катастрофе. И все же каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на добычу ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на закупку вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты. Разве не лучше было бы помочь им вместо того, чтобы приближать вымирание всего живого?".

Напомним, недавно в Киеве и других городах Украины тысячи людей вышли на Климатический марш, цель которого - напомнить людям об угрозе изменения климата и связанных с этим природных катаклизмах.

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Автор: Катерина Шварц