Цель климатического марша - напомнить людям об угрозе изменения климата и связанных с этим природных катаклизмах.

Сегодня в центре Киева, а также в других городах Украины, люди вышли на Климатический марш.

Его цель - напомнить людям об угрозе изменения климата и связанных с этим природных катаклизмах.

Марш начался на Михайловской площади столицы, оттуда активисты направились к Верховной Раде через Майдан Незалежности.

Участники акции требовали от властей увеличить финансирование в Госбюджете мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, адаптацию к изменению климата и природоохранные мероприятия.

"Температура на планете растет, уровень моря повышается, леса горят, природные катаклизмы учащаются. Изменение климата - это вызов для всего человечества, поэтому нам необходимо действовать решительно", - отметили в общественной организации по охране окружающей среды "Экодия".

Активисты несли плакаты с надписями: "Окружающая среда - в приоритете"; "Земля наш единственный дом"; "Чистый воздух как цель до 20∞ года"; "Природа имеет голос"; "Больше трамваев, меньше машин"; "Make love not CO2" и др.

Организаторы констатируют, что этим летом мир еще больше столкнулся с последствиями климатического кризиса, пишет Суспильне. Среди них - наводнения в Европе, Китае и Индии, лесные пожары в Турции и Греции, тепловые волны в Канаде и на юге Европы.

Читайте такжеЮг Украины через 30 лет станет пустыней - ученый

Участники климатического марша также требуют отказаться от дотаций в убыточную угольную отрасль, заложить средства в повышение энергоэффективности зданий и на развитие системы государственного мониторинга качества воздуха.

"Мне не все равно. Я считаю, что каждый гражданин, являющийся гражданином, а не просто жителем этой страны, должен нести ответственность за то, что здесь происходит. И должен доводить до сведения власти, что мы хотим перемен. У нас очень много хороших реформ, но они не вводятся или из-за бездействия, или из-за отсутствия средств", - рассказала "Суспильному" одна из участниц акции Юлия.

Как сообщал УНИАН, ранее полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" сделали фото в поддержку климатического марша. Команда 26 Украинской антарктической экспедиции отметила, что поддерживает марш, а также призывает людей заботиться о планете.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий