Киев надеется, что ООН присоединится к Крымской платформе, отметили в МИД Украины.

Украина рассчитывает на более активный подход руководства Организации Объединенных Наций к противодействию агрессии России, в частности, путем присоединения к Крымской платформе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю 76-й годовщины основания ООН.

"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности, в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций относительно территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеРФ мстит Украине: Кулеба обвинил россиян в мелочностиНапомним, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали Крымскую платформу с целью прекращения российской оккупации полуострова мирным путем.

Россия захватила Крым в 2014 году. Ряд государств не признали аннексию украинского полуострова и ввели против РФ санкции.

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Автор: Богдан Слуцкий