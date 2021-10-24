Украина рассчитывает на более активный подход руководства Организации Объединенных Наций к противодействию агрессии России, в частности, путем присоединения к Крымской платформе.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю 76-й годовщины основания ООН.
"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности, в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций относительно территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", – отмечается в сообщении.
Читайте такжеРФ мстит Украине: Кулеба обвинил россиян в мелочностиНапомним, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали Крымскую платформу с целью прекращения российской оккупации полуострова мирным путем.
Россия захватила Крым в 2014 году. Ряд государств не признали аннексию украинского полуострова и ввели против РФ санкции.
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