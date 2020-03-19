Впервые с начала 2020 года в Китае родились пандочки-близнецы (видео)

Этот питомник панд известный на весь мир, а во время недавней вспышки запомнился еще и тем, что записывал ободряющие видео с пандами специально для больных.

Впервые с начала вспышки коронавируса на материковом Китае не зафиксировано ни одного случая инфицирования. Радуются китайцы еще одному событию – в зоопарке Сычуаня появились первые в этом году пандочки-близнецы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Роды сняли в питомнике гигантских панд. Мальчики родились с разницей в два часа. Один весит 160 г, другой – 120 г. Оба здоровы, хорошо едят, уверяют зоологи.

Матери – 17 лет, у нее уже есть 8 детей.

Этот питомник панд известный на весь мир, а во время недавней вспышки запомнился еще и тем, что записывал ободряющие видео с пандами специально для больных.

Как сообщал УНИАН, распространение опасного коронавируса в мире также повлияло и на владельцев животных.