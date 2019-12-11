Огромная колония летучих мышей "оккупировала" единственный в мире музей трипольской культуры (видео)
11:25, 11 декабря 2019Экология
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Пещера для животных идеальная - здесь темно и тихо, стабильная температура и высокая влажность.
Колония из более тысячи летучих мышей зависла зимовать в единственном в мире музее трипольской культуры
Колония из более тысячи летучих мышей зависла зимовать в единственном в мире музее трипольской культуры.
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Рукокрылые поселились на Тернопольщине в пещере "Вертеба", где пять тысяч лет назад жили трипольцы, говорится в сюжете ТСН.
Животные вцепились за свод лапками и заснули головой вниз до апреля. Их здесь по меньшей мере шесть видов. Сонное царство сопит прямо над головами туристов. Гиды просят не шуметь и не дышать на рукокрылых.
Напомним, в прошлом году в ноябре волонтеры освободили летучих мышей, которых замуровали в щели одного из домов в Харькове.
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