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Огромная колония летучих мышей "оккупировала" единственный в мире музей трипольской культуры (видео)

11:25, 11 декабря 2019
Экология
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Рукокрылые поселились на Тернопольщине в пещере "Вертеба", где пять тысяч лет назад жили трипольцы, говорится в сюжете ТСН.

Животные вцепились за свод лапками и заснули головой вниз до апреля. Их здесь по меньшей мере шесть видов. Сонное царство сопит прямо над головами туристов. Гиды просят не шуметь и не дышать на рукокрылых.

Напомним, в прошлом году в ноябре волонтеры освободили летучих мышей, которых замуровали в щели одного из домов в Харькове.

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