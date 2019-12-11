Огромная колония летучих мышей "оккупировала" единственный в мире музей трипольской культуры (видео)

Пещера для животных идеальная - здесь темно и тихо, стабильная температура и высокая влажность.

Колония из более тысячи летучих мышей зависла зимовать в единственном в мире музее трипольской культуры.

Читайте такжеУченые нашли новые виды животных возле легендарного поселения в Гондурасе

Рукокрылые поселились на Тернопольщине в пещере "Вертеба", где пять тысяч лет назад жили трипольцы, говорится в сюжете ТСН.

Животные вцепились за свод лапками и заснули головой вниз до апреля. Их здесь по меньшей мере шесть видов. Сонное царство сопит прямо над головами туристов. Гиды просят не шуметь и не дышать на рукокрылых.

Напомним, в прошлом году в ноябре волонтеры освободили летучих мышей, которых замуровали в щели одного из домов в Харькове.