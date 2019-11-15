Активные и любознательные пушистики: в Бельгии торжественно показали панденят-близнецов (видео)
10:51, 15 ноября 2019Экология
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Малыши с радостью идут на контакт и любят играться с работниками.
Поздравить панд приехал и посол Китая / скриншот видео ТСН
В зверинце Бельгии торжественно показали публике панденят-близнецов.
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Как говорится в сюжете ТСН, малыши родились три месяца назад и их появление на свет стало настоящим праздником для работников. Когда малышам исполнилось сто дней, здесь объявили имена черно-белых медвежат. Девочку назвали Бао Мэй, мальчика - Бао Ди.
Их смотрители говорят: подопечные активные и любознательные. Охотно идут на контакт и любят играться с работниками.
Поздравить пушистиков лично приехал посол Китая в Бельгии.
В зверинце Бельгии торжественно показали публике панденят-близнецов
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