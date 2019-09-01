Папа Римский призвал правительства стран мира решительно противодействовать изменениям климата

Понтифик выразил пожелание, чтобы люди больше задумывались над «осмотрительными или вредными» ежедневными решениями относительно потребления.

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира выявить «политическую волю» и прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата, в том числе которых назвал отказ от ископаемого топлива.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующее заявление он обнародовал 1 сентября.

Папа также объявил о начале молитвы, которая продлится нескольких недель, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов.

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Глава Римско-католической церкви выразил пожелание, чтобы люди больше задумывались над «осмотрительными или вредными» ежедневными решениями по потреблению и «эгоцентричным» отношением к миру.

В сообщении Франциска упоминается также Саммит ООН по сохранению климата, который должен состояться 23 сентября в Нью-Йорке.

По его мнению, это событие является поводом для правительств «взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам», чтобы как можно скорее достичь нулевой отметки выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры на планете. Такое ограничение предусмотрено в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Понтифик назвал загрязнение, длительное использование ископаемого топлива, интенсивную сельскохозяйственную эксплуатацию и обезлесение среди крупнейших причин глобального потепления.

В частности, он упомянул пожары в лесах Амазонки, подвергающихся, по его мнению, «серьезной угрозе».

Папа Римский Франциск известен своими заявлениями в защиту окружающей среды. В январе 2018 года он призвал лидеров стран-участниц оставаться преданными Парижскому соглашению 2015 года о сокращении выбросов углерода. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из соглашения.