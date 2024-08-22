Популярная испанская актриса рассказала о самой дорогой бутылке воды, которую она когда-либо видела.

Ибица - потрясающее место, известное своими клубами, чистой водой, прекрасными пляжами и невероятными достопримечательностями. Но отдых там - дело недешевое. Как пишет Express, в некоторых ресторанах и барах, расположенных в престижных районах, стоимость продуктов завышена до невероятных размеров, что удивляет, а иногда и возмущает посетителей.

Недавно Нурия Касас, известная испанская актриса, рассказала в TikTok, что была ошеломлена возмутительной суммой, которую с нее взяли за простую бутылку воды в ресторане на Ибице.

Нурия, известная по таким фильмам, как "Освобождение на целый день" и "Барселона: Нерассказанная любовь", сказала, что вышла из ресторана "в слезах", оплатив счет.

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На видео, которое набрало более 1,3 миллиона просмотров, испанская актриса рассказала, что гуляла с семьей и они проголодались. В одном из ресторанов, они спросили, можно ли им зайти с детьми. Официант ответила утвердительно.

Однако, когда они сели за стол и посмотрели меню, то были озадачены, ведь в меню не было ничего подходящего для детей, кроме лобстеров и риса с морепродуктами.

"Мы уже заказали бутылку воды, поэтому попросили официанта принести нам счет.17 евро за бутылку воды, самая дорогая вода, которую я когда-либо пила в своей жизни", - возмущенно призналась актриса. "Я ушла оттуда в слезах", - добавила она.

Напомним, ранее Рамина рассказала о самом дорогом подарке, который получила от женатого кавалера.

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