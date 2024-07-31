Журналистка ответила, в отношениях ли она с этим мужчиной.

Известная украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай поделилась интересной историей своей личной жизни. Она рассказала о самом дорогом подарке, который получала от мужчины.

Знаменитость призналась, что у нее была симпатия к женатому мужчине, однако на тот момент она об этом не знала. По словам Рамины, много лет назад она познакомилась с состоятельным мужчиной, который до нее дарил всем женщинам автомобили. Поэтому и сама журналистка решила попросить о дорогом подарке у него.

"У меня была моя первая машина, я тогда снималась в рекламе, массовке и хотела состоятельной жизни. У нас с тем мужчиной ничего не было, просто был момент симпатии. Я сказала, что хочу новую машину, а он спросил какую. Я сказала, что "давай я продам свою машину, ты доложишь деньги". И он мне подарил авто", - призналась Эсхакзай.

Также интервьюерка говорит, что ухажер дарил серьги ей и постоянно предлагал деньги, но, по словам Рамины, она отказывалась от финансов. Когда журналистка узнала, что мужчина женат, то прекратила общение с ним.

"В результате я узнала, что он меня обманывал и был женат. Для миллионера просто подарить машину, это тоже самое, что нам с друзьями подарить друг другу футболку. И для этого не всегда надо с ним спать", - добавила Рамина.

Как известно, сейчас Эсхакзай в отношениях с военным. Она рассказывала, что редко видится с любимым из-за его службы. Пока что Рамина не хочет раскрывать личность своего возлюбленного. Журналистка отмечала, что сделает это после окончания полномасштабной войны.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай рассказала о смерти друга на войне и пожаловалась на состояние здоровья. Журналистка заявила, что не сможет ездить на фронт.

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