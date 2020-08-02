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Пассажиры рейса на Ибицу подрались из-за маски и попали на видео

15:26, 02 августа 2020
Курьёзы
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На кадрах видно, как экипаж самолета пытается разнять дерущихся / скриншот из видео

Видео инцидента опубликовали пользователи Twitter.

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На кадрах видно, как экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, других попросили успокоиться. На видео слышно, как кто-то кричит: «Тут есть дети!».

По данным очевидцев, мужчина, летевший на рейсе авиакомпании KLM, стал спорить с другими из-за маски. Из-за этого на него накинулись другие мужчины. Всего в драке участвовало около 10 человек.

Как сообщал УНИАН, на рейсе Лос-Анджелес-Чикаго авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент: один из пассажиров устроил дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить.

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