Джина Морелло поделилась, что люди во всем мире хотят одного и того же.

Туристка Джина Морелло смогла посетить все 193 государства-члена ООН. Во время путешествий ей приходилось сталкиваться с различными трудностями и тратить много денег, пишет The Guardian.

Женщина рассказала, что в 2013 году она поставила себе цель - посетить все страны мира. Первым путешествием в ее жизни стала поездка из Техаса в Мексику, когда ей было 13 лет. После этого она поняла, что хочет посвятить свою жизнь туризму.

"Когда я был студенткой, то не путешествовала много. Позже я устроилась работать в отделе доходов и товаров в American Airlines, где получила возможность бесплатно летать на рейсах. Однажды были рейсы из Далласа в Каракас в Венесуэле, куда я отправилась заниматься подводным плаванием", - поделилась Морелло.

Видео дня

По словам путешественницы, ее первыми большими приключениями стали поездки во Вьетнам и Индию. Тогда она составила список мест, которые хочет посетить, среди которых остров Пасхи и Великая Китайская стена.

После 12 лет работы в авиакомпании женщина устроилась в технологическую компанию и много путешествовала по работе. Уже к 2012 году она посетила около 90 стран мира.

"Позже я решила посетить 100 стран, что я и сделала в следующем году. В тот момент я поставила себе цель посетить все 193 государства-члена ООН", - отметила туристка.

Морелло подчеркнула, что во время путешествий она испытала много ярких моментов. Например, в 2017 году она прошла маршрут базового лагеря Эвереста и совершила вертолетную экскурсию, чтобы лучше рассмотреть вершину.

Путешественница добавила:

"На Шпицбергене, группе островов у берегов Норвегии, я увидела полное солнечное затмение, это было сюрреалистично: все погрузилось во тьму. Я встретила матриархальное племя на островах Бижагош в Гвинее-Бисау. Женщины были очень общительны, а мужчины сдержанны".

Женщина заявили, что несмотря на то, что все страны отличаются между собой, их жители хотят одного и того же: дом, семью, любовь и безопасность. Она подчеркнула, что для счастья нужно не так уж и много.

Перед поездкой в Северную Корею Морелло переживала о том, что не сможет попасть в страну. Она поделилась, что ее друга задержали после того, как на его ноутбуке обнаружили фильм "Солт", где фигурирует КНДР. Тем не менее его отпустили спустя несколько часов.

Кроме того, путешественнице удалось посетить Сирию в 2019 году, когда американцы могли получать визы.

"Люди часто говорили мне, что путешествия в одиночку могут быть опасны для женщин, но я в основном чувствовала себя в безопасности. Было несколько раз, когда я чувствовала себя некомфортно, но я научилась осознавать свое окружение и планировать трансфер внутри стран заранее", - поделилась Морелло.

По словам женщины, всего она потратила на путешествия более 500 000 долларов. Она отметила, что осознала влияние туризма на окружающую среду, и теперь реже летает в другие страны.

Другой трудностью стала пандемия коронавируса в 2020 году. Морелло вспоминает, что тогда ей оставалось посетить всего четыре страны, чтобы добиться своей цели: Кабо-Верде, Нигерию, Намибию и Мозамбик.

"В конце концов, страны снова начали открываться. Первой была Намибия - я провела там две недели. Это волшебное место: я отправилась к гигантским песчаным дюнам и наблюдала за гепардами в национальном парке Этоша. В декабре 2020 года я посетила Мозамбик, последнюю страну в моем списке. Там я ощутила всепоглощающее чувство выполненного долга. Это была кульминация более чем 20 лет путешествий. Я была одна, но я позвонила своему другу и отпраздновала это бокалом вина", - рассказала женщина.

Сейчас путешественница живет в Лиссабоне, переехав туда из США в 2022 году. Она поделилась, что приключения научили ее чувствовать себя более комфортно в некомфортных ситуациях.

Последние новости туризма

Ранее УНИАН писал, что Таиланд планирует легализовать казино, чтобы заманить еще больше туристов. Соответствующий закон хотят принять уже в 2025 году.

Кроме того, два украинских села вошли в топ туристических жемчужин мира по версии ООН. Они находятся в западной части нашей страны - в Карпатах.

Вас также могут заинтересовать новости: