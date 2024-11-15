Оба села находятся в западной части Украины - в Карпатах.

Два украинских села - Урыч на Львовщине и Ворохта на Ивано-Франковщине - вошли в перечень "Лучших туристических сел" 2024 года по версии Всемирной туристической организации ООН. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

На сайте проекта The Best Tourism Villages уже появились отдельные страницы обоих украинских сел-фигурантов нынешнего рейтинга.

"Расположенное среди потрясающих ландшафтов Львовской области, Урыч - это волшебное село, которое воплощает богатое культурное наследие Украины. Окруженный величественными Карпатами и пышными лесами Национального природного парка "Сколевские Бескиды", Урыч предлагает посетителям уникальный взгляд в прошлое. Село известно остатками крепости Тустань - замечательной деревянной каменной постройки XIII-XVI веков, которая является свидетельством исторического значения края. Урыч также находится в этнографическом районе Бойковщины, где бережно сохраняются традиционные обычаи, диалекты, ремесла", - говорится в описании Урыча.

Видео дня

Отмечается, что село Урыч ежегодно посещают тысячи туристов.

"Ворохта - живописный горный курорт, расположенный в Украинских Карпатах на высоте 850 метров над уровнем моря. Расположенный вдоль нетронутой реки Прут в окружении величественных гор и пышных лесов, этот волшебный поселок предлагает богатую природную среду, которая способствует здоровью и хорошему самочувствию благодаря богатому витамином D климату", - говорится о селе Ворохта.

Сейчас в рейтинг The Best Tourism Villages входит 254 посёлка из разных уголков мира.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, Украина может возобновить работу одного из аэропортов в следующем году. Госавиационная служба рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации при определенных условиях.

Также мы рассказывали о самых бюджетных горнолыжных курортах Европы, где покататься на лыжах можно за относительно небольшие деньги. По мнению эксперта Lonely Planet, лучший бюджетный горнолыжный курорт Европы находится в Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: