Пакеты без ручек (с боковыми складками) будут стоить 2,50 грн.

Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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Принятое постановление определяет такую стоимость пакетов со стенками толщиной более 50 микрометров:

2,00 грн — пакеты без ручек и боковых складок;

2,50 грн — без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);

3,00 грн - с ручками и боковыми складками.

Как отметили в пресс-службе, это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - отметил Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

В пресс-службе Минздрава заявили, что увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет вызвало рост заболеваний эндокринной системы.

"Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет вызвало рост заболеваний эндокринной системы от химических веществ, содержащихся в нем, это — так называемые эндокринные разрушители. К основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада", — объясняет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Запрет в Украине пластиковых пакетов:

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

10 декабря 2021 года в Украине стартовал первый этап запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Автор: Леся Лещенко