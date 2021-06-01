Закон предлагает внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2051-1 проголосовали 297 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Какие пластиковые пакеты запрещается использовать:

сверхлегкие пластиковые пакеты;

легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм;

оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

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При этом ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Также предполагается запрет с 1 января 2022 года распространения оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства, запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов, стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов и установление ответственности за нарушение положений закона.

Кроме того, предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии национальным стандартам.

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Автор: Дмитрий Шварц