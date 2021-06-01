Принятый сегодня закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" предусматривает штраф на сумму до 34 тыс. грн за распространение пакетов-"маечек".
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция со ссылкой на главу ведомства Андрея Малеванного.
"За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривень, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень", - сказал Малеванный.
По его словам, в целом законопроект предусматривает, что в ближайшее время в магазинах и заведениях общественного питания будет запрещено бесплатно распространять легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. При этом продавцы не смогут побудить клиентов к покупке пакетов.
Также под запрет попадают оксоразлагаемые пластиковые пакеты, которые разлагаются на микропластик, который легко попадает в землю и воду, загрязняя окружающую среду.
"Законопроект делает исключение для пластиковых пакетов, ограниченных размерами 25x345×450 миллиметров, используемых для упаковки мяса, рыбы, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их запрет планируется после 2023 года, когда рынок сможет предложить альтернативные варианты", - пояснил чиновник.
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Малеванный отметил, что запрет пластиковых пакетов в Украине соответствует европейской природоохранной политике. Еще год назад депутаты Европарламента приняли законопроект, который предусматривает полный отказ от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года.
Запрет в Украине пластиковых пакетов
- Сегодня, 1 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.
- Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.
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