В ближайшее время в магазинах и заведениях общественного питания будет запрещено бесплатно распространять легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм.

Принятый сегодня закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" предусматривает штраф на сумму до 34 тыс. грн за распространение пакетов-"маечек".

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция со ссылкой на главу ведомства Андрея Малеванного.

"За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривень, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень", - сказал Малеванный.

По его словам, в целом законопроект предусматривает, что в ближайшее время в магазинах и заведениях общественного питания будет запрещено бесплатно распространять легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. При этом продавцы не смогут побудить клиентов к покупке пакетов.

Также под запрет попадают оксоразлагаемые пластиковые пакеты, которые разлагаются на микропластик, который легко попадает в землю и воду, загрязняя окружающую среду.

"Законопроект делает исключение для пластиковых пакетов, ограниченных размерами 25x345×450 миллиметров, используемых для упаковки мяса, рыбы, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их запрет планируется после 2023 года, когда рынок сможет предложить альтернативные варианты", - пояснил чиновник.

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Малеванный отметил, что запрет пластиковых пакетов в Украине соответствует европейской природоохранной политике. Еще год назад депутаты Европарламента приняли законопроект, который предусматривает полный отказ от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года.

Запрет в Украине пластиковых пакетов

Сегодня, 1 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

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Автор: Анна Бредихина