Вам понадобится всего одно средство, чтобы предотвратить замерзание замочной скважины.

Известный в сети автомеханик Крис Фикс показал простой трюк со смазкой, который поможет вам с легкостью открывать двери авто даже во время самого лютого мороза.

Зима может принести с собой длинный список проблем, которые делают сезон трудным для водителей. Одной из неприятностей в холодную погоду является блокировка замков водительской двери из-за замерзания воды внутри замка, из-за чего невозможно попасть в салон автомобиля.

"Вы когда-нибудь подходили к своей двери и пытались вставить ключ, но он не поворачивался или не входил, потому что замерз?" - спросил Крис. "Или, может быть, вы пытались открыть дверь, а она просто замерзла?".

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Парадокс заключается в том, что без доступа в машину вы не можете завести ее, чтобы прогреть. Однако у Криса есть простой, дешевый и очень эффективный способ предотвратить замерзание замков, независимо от того, насколько холодно на улице.

"Хитрость заключается в использовании спрея на основе силикона", - говорит механик.

"Это работает, потому что силикон гидрофобен, а это означает, что он отталкивает воду. Таким образом, вода не сможет замерзнуть, если ее там нет", - пояснил он.

Все, что нужно сделать, это немного распылить силиконовую смазку в замочную скважину. Затем вставьте ключ и пошевелите им, чтобы смазка хорошо распределилась по отверстию. Все лишнее протрите бумажным полотенцем.

Крис также советует водителям нанести тот же силиконовый спрей на уплотнитель с внутренней стороны двери, чтобы предотвратить прилипание двери.

"Уплотнитель предназначен для предотвращения попадания воды в машину, но если вода туда попадет, этого может быть достаточно, чтобы дверь прилипала к раме", - сказал он.

Однако важно не испачкать силиконом ни одну из частей внутренней отделки. Например, переключатели окон имеют электрические компоненты, а силиконовый спрей может вызвать проблемы с контактом. Как вариант, можно нанести смазку на бумажное полотенце и таким образом смазать уплотнитель.

Советы от автомехаников

Ранее механик с 40-летним опытом посоветовал проверить одну вещь, чтобы избежать дорогого ремонта авто. Также УНИАН рссказывал о том, как не "влететь" на деньги при покупке б/у автомобиля.

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