Подержанные автомобили представляют собой быстро развивающийся рынок. Механик из Великобритании дал несколько экспертных советов тем, кто хочет купить уже б/у автомобиль, пишет The Sun.
По его словам, самое важное - это изучить несколько моментов. Во-первых, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Похоже, что ее недавно доливали? Если да, то почему ее недавно доливали? Есть ли потенциальная утечка?
Моторное масло - еще один важный фактор, о котором следует подумать: проверьте, грязное оно или нет.
Обязательно проверьте, нет ли на крышке масляного фильтра каких-либо химических отложений - это может указывать на то, что масло в автомобиле начинает загрязняться.
Еще одна важная область, которую следует проверить, - это шины, тормоза и колеса: вы можете обнаружить проблему еще до того, как решитесь на покупку.
По словам механика, на автомобилях с большим и интенсивным пробегом края тормозных дисков становятся оранжевыми от жара при резком торможении.
И последнее, но не менее важное, - история обслуживания. Ремонтировался ли этот автомобиль когда-нибудь? Если нет, то, скорее всего, в дальнейшем вы за это заплатите.
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