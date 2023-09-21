Эксперт поделился советами по экономии денег, которые он использует при покупке подержанного автомобиля, и некоторые из них могут вас удивить.

Подержанные автомобили представляют собой быстро развивающийся рынок. Механик из Великобритании дал несколько экспертных советов тем, кто хочет купить уже б/у автомобиль, пишет The Sun.

По его словам, самое важное - это изучить несколько моментов. Во-первых, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Похоже, что ее недавно доливали? Если да, то почему ее недавно доливали? Есть ли потенциальная утечка?

Моторное масло - еще один важный фактор, о котором следует подумать: проверьте, грязное оно или нет.

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Обязательно проверьте, нет ли на крышке масляного фильтра каких-либо химических отложений - это может указывать на то, что масло в автомобиле начинает загрязняться.

Еще одна важная область, которую следует проверить, - это шины, тормоза и колеса: вы можете обнаружить проблему еще до того, как решитесь на покупку.

По словам механика, на автомобилях с большим и интенсивным пробегом края тормозных дисков становятся оранжевыми от жара при резком торможении.

И последнее, но не менее важное, - история обслуживания. Ремонтировался ли этот автомобиль когда-нибудь? Если нет, то, скорее всего, в дальнейшем вы за это заплатите.

Еще советы автомобилистам

Ранее автомобильный эксперт назвала пять скрытых функций, о которых не все водители знают.

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